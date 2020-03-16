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Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı Kırklareli Belediyesi ekipleri tedbirlerini almaya devam ediyor.

16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Belediye ekipleri virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Koronavirüs salgını tehlikesinin en aza indirilmesi ve kent genelinde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okul, cami, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Kırklareli 'nde aralıksız olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu '' Çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Yoğun şekilde hafta sonu da olmak üzere ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını yapıyor.Halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz''diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Kırklareli, Güncel

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