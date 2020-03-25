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Dezenfekte çalışmaları memnun ediyor

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:24
Dezenfekte çalışmaları memnun ediyor

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına başlattığı hijyen seferberliğini ilçenin dört bir yanında aralıksız devam ettiriyor. Şehitkamil'deki; yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, alınan tedbir çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söylediler.

BU DURUMUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Ferdi olarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, "Koronavirüs salgınından dolayı Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizin caddeleri, sokakları, kaldırımları, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız nasıl ki görevlerini yapıyorlarsa biz de ferdi olarak görevimizi yaparak koronavirüsün üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamım, devletimizin verdiği talimatlara uymaları. Talimatlara uyduğumuz takdirde inşallah bu durumun üstesinden geleceğiz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

GEREKEN HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Genel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Beykent Mahalle Muhtarı Bülent Ertenlice, "Şu anda mahallemizde dezenfekte çalışması yapılıyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dezenfekte edilmeyen caddemiz, sokağımız, otobüs durağımız, çöp konteynerlerimiz kalmıyor. Ancak toplum olarak dikkatli davranmamız gereken bir olayla karşı karşıyayız. Evden çıkmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Herkesin genel hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte mağdur olmadık. Gereken her türlü çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Şehitkamil, Güncel

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