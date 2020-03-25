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Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyarak ilçenin dezenfekte çalışmasına destek oldu.

25.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyarak ilçenin dezenfekte çalışmasına destek oldu.
Belediye ekiplerince dezenfekte çalışmalarının sürdüğü ilçede belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na başvurarak çalışmalara destek olmak istediğini belirten 13 çiftçi, taleplerinin kabul görmesinin ardından belediye ekiplerinin çalışmasına katıldı.
Traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyan çiftçiler, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarının yanı sıra, çöp bidonları, çocuk parkları, açık park alanları ve oturma gruplarını dezenfekte etti.
Dezenfekte işlemi öncesinde ilçede vatandaşlar uyarılarak, balkonlarında bulunan yiyecek ve çamaşırların toplanması istendi.
Tüm uygulamaları takip eden, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dezenfekte çalışmasında kendilerine destek olan çiftçilere teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek vermek için traktörleriyle belediyemize gelmeleri bizleri duygulandırdı. Bu milletin bu birlik ve beraberliği ile aşamayacağı engel yoktur. Vatandaşlarımızın davranışları bizleri çok duygulandırdı." dedi.
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Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Güncel

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Dezenfekte çalışmaları sürüyor

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