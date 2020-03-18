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Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı

Güney Kore'de kiliseye gelen birçok kişi üzerinde aynı spreyi başlığını dezenfekte etmeden kullanan görevli, salgınının 50 kişiye bulaşmasına neden oldu.

18.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:45

Güney Kore'deki kilisede ağzına tuzlu su sıkılan onlarca kişinin koronavirüs kaptığı ortaya çıktı.

The South China Morning Post'un yetkililerin de görüşünü içeren haberine göre, Güney Kore'de yer alan bir kilisedeki görevlinin virüsü öldürür diye ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından, yaklaşık 50 kişi Covid-19'a yakalandı.

HERKESE AYNI BAŞLIĞI KULLANDI

Seul yakınlarında bulunan Gyeonggi bölgesindeki Lütuf Nehri Toplum Kilisesi'nden (River of Grace Community Church) bir görevli, kiliseye gelen birçok kişi üzerinde aynı spreyi, başlığını dezenfekte etmeden kullandı ve böylece kilisenin papazıyla eşi de dahil olmak üzere yüz kadar katılımcının önemli kısmına hastalık bulaşmasına sebep oldu. Video görüntülerinde yetkilinin spreyin ucunu, biri önceden koronavirüs taşıyıcısı olan bir dizi farklı üyenin ağzının içine soktuğu görülüyor.

"VİRÜSÜN YAYILMASINI KAÇINILMAZ KILMIŞ"

Gyeonggi bölgesinin Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Lee Hee-young pazartesi günü şöyle konuştu: "Sprey şişesinin başlığını hasta olduğu daha sonra doğrulanan bir kişinin ağzının içine soktukları doğrulandı. Daha önce diğer kişilere de spreyi dezenfekte etmeden aynısını yapmışlar. Bu, virüsün yayılmasını kaçınılmaz kılmış. Böyle yapmalarının nedeni tuzlu suyun virüsü öldüreceği yönündeki asılsız inanç."

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Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Etiketler : Dünya, Güncel

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