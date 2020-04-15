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Dezenfekte için özel araç

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ve sokakların dezenfektesinde çalışmak üzere özel bir araç kullanıma girdi.

15.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:54
Dezenfekte için özel araç
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde cadde ve sokakların dezenfektesinde çalışmak üzere özel bir araç kullanıma girdi.

Bir saatte 42 bin metre kare alanı dezenfekte yapabilme özelliğine sahip aracı Edremit Belediyesi kullanımına alan Başkan Selman Hasan Arslan çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Kentimiz genelinde daha etkili bir şekilde dezenfektasyon çalışması yapabilmek için getirilen özel ilaçlama aracı çalışmalarına başladı. Saatte 38 metrekare çapında 42 bin metrekare alanı dezenfekte edebilen profesyonel dezenfekte aracı meydan, cadde ve sokaklarımızda hizmet verecek. Genel hijyenin sağlanması ve kentimizin dezenfektasyonu için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz." Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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