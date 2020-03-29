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Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından, AVM'lere birçok ortak kullanım alanı dezenfekte edilmeye başlandı.

29.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:46
Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından, AVM'lere birçok ortak kullanım alanı dezenfekte edilmeye başlandı. Ortak kullanım alanlarının yanı sıra vatandaş evini ve apartmanını da dezenfekte ettiriyor. İlaçlama firmalarının yoğunluk yaşadığı şu günlerde dezenfekte yaptırmadan önce detaylı bilgi almak önem taşıyor. Uzun yıllardır sektörün içinde olduğunu belirten Yücel Tuğrul, sahte dezenfektanlar konusunda uyararak, "Mahalledeki emlakçı, kasap ve nalbura bu işleri yaptırmayın. Kullanılan ilacın içeriğini öğrenip sağlığa zararı olup olmadığını araştırın" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hayata geçirilen önlemlerin başında hijyen kuralları geliyor. Bu kapsamda özellikle ortak kullanım alanlarında faaliyet gösteren ilaçlama şirketlerinin iş yükü de bir hayli arttı. Ortak kullanım alanlarının yanı sıra vatandaş evini de dezenfekte ettirmeye başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren bir ilaçlama firması yetkilisi Yücel Tuğrul, koronavirüs sonrası insanların dezenfekte işlemine önem verdiğini belirtti.

Dezenfektenin önemine değinen Yücel Tuğrul, işlem hakkında şu bilgileri verdi:

"Böyle bir salgın olmadığı zaman bile dezenfekteye önem vermeniz gerekiyor. Dezenfekte, virüs, bakteri ve mantarların kimyasal ilaçlarla öldürülme işlemidir. Bu sürekli yapılması gereken bir uygulama. Çünkü, havalandırma kanallarından, yaşadığımız alanlarda bulunan kapı kollarına, kumanda, düğmeler gibi tüm alanları dezenfekte etmeniz gerekir. Direkt yüzeye temas eden dezenfekte işlemi daha etkili olacaktır. Koronavirüs mutasyon geçirmiş bir virüs olduğundan bazı yüzeylerde 72 saate kadar canlı şekilde kalır. Bu da virüsün insandan insana geçmesini salgının yayılmasına neden oluyor. İşte bu yüzeylerdeki virüslerin öldürülmesini dezenfekte işlemi ile sağlıyoruz."

"BELLİ PERİYOTLARLA İŞLEM TEKRARLANMALI"

Ev temizliğinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken Tuğrul, "Kullandığımız ürün su bazlı. Mikrop, bakteri, mantar ve virüslere direkt temas eder. Bizim evlerde temizlik amaçlı kullandığımız ürünler daha farklıdır. Bazıları sadece mikrop ve bakteri içindir. Ama virüsler için özel bir üründür. Bu anlamda belli periyotlarla dezenfekte işleminin yapılması gerekmektedir. Şu dönem herkesin evinde dezenfektan işlemini bir kere yaptıracak olması önemlidir. Ortamdaki enfeksiyon yayıcı organizmalara yok etmek gerekiyor. Bu dezenfekte işleminin etkisi 5 günle sınırlıdır. Bunun tekrarlanması evdeki insan yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu virüs gittikten sonra normal hayatımıza döndükten sonra ise bu bakımlar AVM'ler, kapalı ortamlar, restoranlarda mutlaka aylık olarak yapılmalıdır. Evlerde de ortam kalabalığına göre belli periyotlar ile yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

"3 GÜNLÜK FİRMALARA RAĞBET ETMEYİN"

Koronavirüs salgını sonrası dezenfekteyle ilgili bilgisi olmayan insanların dahi bu işi yeni bir sektör haline getirdiğine dikkat çeken Yücel Tuğrul vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"İnsanlar bu işe fahiş fiyatlar ödemesin. Mahalleden tanıdığınız emlakçıya, kasaba, nalbura bu işleri yaptırmayın. Bu işi bilen insanların yapması gerekiyor. O yüzden vatandaş seçtiği firmanın kurumsallığını araştırmalı. Daha çok kurumsal firmalara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Bu anlamsa dezenfekte işlemini yaptıracakları şirkete soru sormaları gerekiyor. Kullanılan ilacın içeriği öğrenilip sağlığa zararı olup olmadığı araştırılmalılar. Şu süreçte ortaya çıkan 3 günlük dezenfekte firmalarına rağbet etmesinler."

ÇAMAŞIR SUYU KULLANIRKEN DİKKAT

Bir evin dezenfekte işleminin ortalama 30 ila 40 dakika arasında sürdüğünü ifade eden Tuğrul, "Bu işlem evin metrekaresine ve eşya yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. İşlemin ardından yaşam alanı hemen kullanılabilir. Nemin geçmesi için 10 dakika havalandırılması gerekir. Kullanılan dezenfektan ürünü çok önemli. İnsan sağlığına zarar vermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar verici bir kimyasal kullanıldığında bunun çok ciddi zararları olabilir. Direkt cilde zarar verebilir. Üst solunum yolu nedeniyle akciğerlere zarar verebilir. O nedenle ev hanımları özellikle çamaşır suyu kullanırken dikkatli olsun. Çamaşır suyu etkili bir ürün olsa da evde her yüzeye kolaylıkla uygulanamaz. Direkt temas ettiğiniz yüzeylere uygulanamadığı gibi elinize, gözünüze geldiğinde size zarar verir. Solunumu bile ciddi zararlara yol açar. Koronavirüsün herhangi bir tedavisi, aşısı yok. Bu bulunana kadar bizim önlem almamız gerekiyor. Evi mutlaka dezenfekte ettirmeli ve evden çıkmamalıyız" şeklinde konuştu.

Koronaonlem adlı web sitesi üzerinden dezenfekte üzerine merak edilen soruları yanıtladıklarını belirten firma yetkilisi Yücel Tuğrul, bu işlemin ortalama bir daire için 200 liralık bir maliyeti olduğunu da ekledi.

İki çocuğu olduğunu belirten Kenan İlgen ise, koronavirüs salgını sonrası evini dezenfekte ettirmeye karar verdiğini ve ailesiyle birlikte evden dışarı çıkmadığını dile getirdi.


- Emlakçıya
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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