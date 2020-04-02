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Dezenfekte Tünelinde Personel Servis Araçları Dezenfekte Edildi

Geçtiğimiz gün belediyemiz tarafından oluşturulan araç dezenfeksiyon tüneli ilk olarak ambulansları ilaçlanması ile başlamıştı.

02.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:59
Dezenfekte Tünelinde Personel Servis Araçları Dezenfekte Edildi

Araç dezenfekte tünelinde bugünekiplerimiz tarafından personel servis araçları dezenfekte edildi.

Belediyemiz tarafından Arpalık Çukuru mevkisinde hayvan pazar alanında kurulan araç dezenfeksiyon tüneli ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. ilaçlama çalışmaları kapsamında ekiplerimiz tarafından personel servis araçları dezenfekte edildi. Personel araçlarının ardından tüm araçlar dezenfekte edilmeye devam edilecek.

Kentteki araçların dezenfekte edilmesi amacıyla kurulan dezenfeksiyon tünelindeekiplerimiz tarafından ayrıca, vatandaşların da belirlenen gün ve saatte araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte etmesine olanak sağlandı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, kentte virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda araçlar içinde dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını belirten Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, "İlk olarak ambulanslarımızı bu tünelde dezenfekte ettik. Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Mehmet Saygılı, Araç, Güncel
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