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Dezenfekte tünelleri kuruldu ve sokaklar yıkandı

DÜZCE (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında Akçakoca Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına dezenfekte tünelleri kurdu.

09.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:01
Dezenfekte tünelleri kuruldu ve sokaklar yıkandı
DÜZCE (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında Akçakoca Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına dezenfekte tünelleri kurdu. Ayrıca, ilçe genelinde genel dezentek çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Okan Yanmaz'da itfaiye hortumu ile sokakları yıkadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya'yı etkisi altına alan Korona Virüs (COVİD-19) pandemisi ile mücadele kitlesel olarak devam ediyor. Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde de mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Akçakoca Belediyesi Korona Virüs ile mücadele de etkin rol olan Dezenfektan Tünellerini ilçenin çeşitli noktalarına koydu. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede dezenfektan tünellerinin açılışını yaparak, vatandaşların virüsten uzak olması dileklerinde bulundu. Başkan Yanmaz, daha sonra ilçe genelinde genel temizlik çalışmalarını da başlattı. Tüm ekiplerin aynı anda seferber olduğu dezenfektasyon çalışmasında Belediye Başkanı Okan Yanmaz, bizzat itfaiye hortumunu ele alarak sokaklarda temizlik yaptı.

Başkan Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, içinden geçilen bu zor dönemde Belediye olarak ellerinden gelen gayretin daha fazlasını verdiklerini belirtirken, sürecin başından itibaren üstün gayretler sarf eden belediye personeline de teşekkür etti. Yanmaz ayrıca, korona salgınına karşı milli bir hassasiyetle çalıştıklarını, bu günleri en az kayıpla geçirmeyi arzu ettiklerini söylerken, vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunarak mutlaka evde kalınması gerektiğinin altını çizdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel
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