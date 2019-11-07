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DFB başkanından Gündoğan ve Can'a 'like' eleştirisi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Alman milli futbolcular Gündoğan ve Can'ın sosyal medyadaki asker selamı beğenilerini eleştirdi.

07.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:52 DFB başkanından Gündoğan ve Can'a 'like' eleştirisi
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Alman milli futbolcular Gündoğan ve Can'ın sosyal medyadaki asker selamı beğenilerini eleştirdi. Keller, futbolcuların "masum" olmadığını söylediAlmanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın Türk milli futbolcuların yaptığı 'asker selamı' paylaşımlarını beğenmesini eleştirdi.

Die Welt gazetesine konuşan Keller, futbolcuların Almanya'da yeniden gündeme gelen entegrasyon tartışmasında 'masum olmadıklarını' söyledi. Eylül ayında göreve başlayan Keller, "Türk kökenleri olan iki futbolcudan bütün bir ülkenin sahip olmadığı kusursuz çözümü beklemek de çok fazla" ifadeleriyle Gündoğan ve Can'ı savundu.

Keller yaptığı açıklamada, "Hassas konular, sosyal medyada da hassas bir şekilde ele alınmalı. Bu beklenebilir. ve biz de, DFB olarak, bu konuyu ele alırken her şeyi doğru yapıp yapmadığımız konusunda kendimizi eleştirel bir biçimde sorgulamalıyız" şeklinde konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller ayrıca, entegrasyon konusunun tüm Alman toplumu için 'Nasıl başarılabilir' ve 'Her birimiz buna nasıl katkı sağlarız' ve 'Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile nasıl anlaşabiliriz' gibi zorlu sorular içerdiğini söyledi.

UEFA soruşturma yürütüyor

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ve İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturan Emre Can, Türkiye Milli Takımı'nın Arnavutluk'u yendiği karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'un Instagram'da paylaştığı asker selamlı gol sevinci fotoğrafını beğenmişlerdi. Gündoğan ve Can, gelen tepkiler üzerine beğenilerini geri çekmiş ve siyasi bir fikir beyan etme niyetinde olmadıklarını söylemişlerdi.

Türkiye'nin Arnavutluk'la oynadığı karşılaşma, kuzeydoğu Suriye'ye yönelik askeri operasyonun hemen ardından gelmişti. Türk oyuncuların gol sevinçlerinde verdikleri asker selamı Avrupa'da gündem olmuştu. UEFA geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı'na yönelik olası cezalarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.


Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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