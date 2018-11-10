- DG Sivasspor
, Beşiktaş
maçı hazırlıklarını tamamladı
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde antrenörler Hakan Keleş
ve Yunus Kaya
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrası gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. Taktik ağırlıklı antrenmanın ardından çift kale maç ile 1.5 saat süren antrenman sona erdi. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş
antrenmana katılmadı.Kırmızı-beyazlı ekip bugün saat 12.00'de havayoluyla İstanbul
'a gidecek. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park
'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu
yönetecek. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçında takımın başında antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yer alacak.
Hakan Keleş,Beşiktaş,Sivasspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:35