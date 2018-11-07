- DG Sivasspor
, Beşiktaş
maçına yardımcı antrenörlerle hazırlanıyor
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını yardımcı antrenörler eşliğinde sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna
ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Demir Grup Sivasspor ligde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Yunus Kaya
, Hakan Keles
ve altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz konuşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Muhammet Demir
antrenmana katılmadı. Antrenmanı Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar
ve Asbaşkan Faruk Taşseten
de takip etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu
, Kemal Özdeş ve Ümit Özat
ile görüşmelere devam ediyor.
Beşiktaş,Sivasspor
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:41