25 Kasım 2018, 18:32
»»

Dg Sivasspor - Ç.rizespor: 1-1

Dg Sivasspor - Ç.rizespor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında günün ilk maçında Demir Grup Sivasspor kendi evinde ligin dibine demir atan Çaykur Rizespor'la yenişemedi: 1-1.

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a takıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Vedat Muriç konuk ekibi üstünlüğe taşıdı: 0-1. 78'de sağdan kullanılan kornerde oluşan karambolde, Braz topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 
85'te Sivasspor'da Douglas ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın son bölümlerinde müthiş tempo vardı. İki takım da önemli gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşma beraberlikle noktalandı: 1-1.   
Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Çaykur Rizespor ise 9'a yükseltti. 
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Ziya Erdal'ın gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın  ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere  çıktı.
  
10. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı kornerde, kale alanında iyi  yükselen Medjani'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
18. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı köşe atışında, Bjarsmyr'in  etkili kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çıkardı.
29. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında, Medjani'nin pasıyla  hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun penaltı noktası  civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
 46. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından  vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
53. dakikada Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın  çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.
58. dakikada ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen  Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden  vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
60. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına  gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden  vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
69. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in  soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın  müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor  savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
76. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı.  Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan  Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla  çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi  üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.
90 3. dakikada Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden  vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya  Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre  Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray AltınayMehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın),  Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric
Goller: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup  Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90 5 Robin Yalçın  (Çaykur Rizespor)
Çaykur Rizespor,Sivasspor

YORUMLAR