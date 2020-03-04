DG Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DG Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken DG Sivasspor Galatasaray maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, DG Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz mi? DG Sivasspor Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? DG Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DG SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DG Sivasspor Galatasaray maçı 8 Mart Pazar günü(8.03.2020) saat 19:00'da oynanacak.

DG SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

DG Sivasspor Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

DG SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

DG Sivasspor Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

DG SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

METE KALKAVAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

DG SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori (VIP Alt Tribünü): 98 TL

2. Kategori (Maraton Alt ve Üst Tribün): 76 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün): 43 TL

4. Kategori (Kuzey Tribün): 57 TL

Bayan Tribün: 43 TL (Sadece Passolig Gişelerinden)

Misafir Tribün: 57 TL (4 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak)