08 Aralık 2018, 18:28
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Dg Sivasspor - Göztepe: 2-0

Dg Sivasspor - Göztepe: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi de 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Böylece teknik direktör Hakan Keleş göreve geldikten sonra Yiğido, son 4 maçta 10 puan kazandı. Robinho cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Göztepe ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor fırtınası dinmiyor... Hakan Keleş'in göreve gelmesiyle birlikte adeta şaha kalkan Yiğido konuk ettiği Göztepe'yi de devirdi: 2-0. Kırmızı-beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Robinho kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili olan ev sahibi ekip, 57. dakikada Kadu'nun ceza sahası içinde Emre Kılınç'ı düşürmesi sonrası VAR'A giden hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonun ardından Göztepeli savunmacı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 60'ta atışı kullanan Rybalka gol perdesini açtı: 1-0. 80'de ise Barcelona'dan kiralanan Douglas'ın golü sonucu ilan etti: 2-0.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.    
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa  hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan  Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından  auta gitti.
20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören  pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki  Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa  Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin  yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak  direğin üstünden az farkla auta gitti.
55. dakikada Gouffran'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi  yükselen Titi'nin kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı güçlükle  çıkardı.
60. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ani gelişen Sivasspor  atağında Emre Kılınç, Kadu ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde  kalınca karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı  kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rybalka, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
71. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleci  Beto, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
80. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza  alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda meşin  yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
87. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın  kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül 
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur  Çiftçi, Ndinga (Dk. 82 Medjani), Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Torje (Dk.  68 Papp), Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)
Göztepe: Beto, Berkan Demir, Titi, Alpaslan Öztürk, Kadu, Castro,  Gassama (Dk. 76 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 81 Poko), Tayfur Bingöl, Gouffran  (Dk. 81 Halil Akbunar), Jerome
Goller: Dk. 60 Rybalka (Penaltıdan), Dk. 80 Douglas (Demir Grup  Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Torje, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk. 29 Rybalka  (Demir Grup Sivasspor), Dk. 52 Titi, Dk. 60 Castro (Göztepe)
Hakan Keleş,Sivasspor

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