Dg Sivasspor - Göztepe: 2-0

60. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ani gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç, Kadu ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rybalka, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga (Dk. 82 Medjani), Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Torje (Dk. 68 Papp), Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)
Göztepe: Beto, Berkan Demir
, Titi, Alpaslan Öztürk, Kadu, Castro, Gassama (Dk. 76 Yasin Öztekin
), Borges (Dk. 81 Poko), Tayfur Bingöl
, Gouffran (Dk. 81 Halil Akbunar), Jerome
Goller: Dk. 60 Rybalka (Penaltıdan), Dk. 80 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Torje, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk. 29 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 52 Titi, Dk. 60 Castro (Göztepe)