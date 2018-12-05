Dg Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor
hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir
maçında sakatlanan Muhammet Demir
idmanda yer alırken, Ziya Erdal
ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:10