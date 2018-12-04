Dg Sivasspor, Göztepe Maçının Biletleri Satışta

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor
ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
Ligde 8 Aralık
Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül
Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışı Passolig'in adresinden ve 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları şöyle:
"VİP: 54 TL, Maraton: 22 TL, Kuzey Kale
Arkası: 14,50 TL, Güney Kale Arkası: 11 TL, Misafir 14,50 TL" - SİVAS
Sivasspor
04 Aralık 2018 Salı 16:29