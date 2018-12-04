04 Aralık 2018, 16:29
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Dg Sivasspor, Göztepe Maçının Biletleri Satışta

Dg Sivasspor, Göztepe Maçının Biletleri Satışta

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Ligde 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışı Passolig'in adresinden ve 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

"VİP: 54 TL, Maraton: 22 TL, Kuzey Kale Arkası: 14,50 TL, Güney Kale Arkası: 11 TL, Misafir 14,50 TL" - SİVAS Sivasspor
04 Aralık 2018 Salı 16:29



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