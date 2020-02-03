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DGK temsilciler buluşması İstanbul'da gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Türkiye Temsilcileri Buluşması'nda ikinci dayanışma günlerinin toplantısı için karar alındı.

03.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:31DGK temsilciler buluşması İstanbul'da gerçekleşti
'da gerçekleştirilen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları Temsilcileri Buluşması'nda ikinci dayanışma günlerinin toplantısı için karar alındı.

Toplantıya DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru, İskender Ziyaoğlu, Muhammed Ziyaoğlu, Kamil Hamzaoğlu, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, DATÜB Gençlik Kolları Medya Sorumlusu Dilek Sarıgül, Türkiye'nin 30 farklı ilinden DATÜB Gençlik Kolları(DGK) Öğrenci Temsilcileri ve Ahıskalı öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov'un selamını ileterek toplantı içeriğini anlattı. Ardından Ülker, DATÜB Gençlik Kolları'nın 2019 faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı. DGK İl Öğrenci Temsilcileri ve Ahıskalı öğrenciler, kendilerini tanıttıktan sonra 2020 yılı için hayata geçirmeyi düşündükleri projelerini sundu.

Toplantının ikinci oturumunda DGK Dayanışma Günleri'nin ilk toplantısı ile ilgili yorumlar yapıldı. Ardından DGK ikinci Dayanışma Günleri ile ilgili DATÜB Gençlik Kolları'nın çalışmaları neticesinde belirlenen şehirler arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda toplantının Antalya'da 17-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi. DGK Antalya Öğrenci Temsilcisi Ayşe Musagil, toplantının Antalya'da gerçekleştirileceği için heyecanlı olduklarını belirterek, "İnşallah DATÜB Gençlik Kolları olarak harika bir program yapacağız. Hepinizi Antalya'ya bekliyoruz" dedi.

DGK Temsilciler Buluşması'nın ikinci gününde ise toplantıya katılan temsilciler ve Ahıskalı öğrenciler tanışmak ve kaynaşmak için birlikte tekne turuna çıktı. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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