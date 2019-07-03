DGS eğitim bilgileri nasıl güncellenecek? DGS sonuçları ne zaman belli oluyor?

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran'da yapılan DGS adaylarını eğitim bilgilerini güncelleme konusunda uyardı. Sınavın değerlendirmesinde adayların ön lisans eğitim bilgileri kullanılıyor. Bu yüzden DGS sonuçlarında bir hata olmaması nedeniyle adayların bu bilgileri güncellemesi gerekiyor. Peki DGS eğitim bilgileri güncellemesi nereden, nasıl yapılacak? DGS sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden eğitim bilgileri güncellemesi yapabiliyorsunuz. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfadan TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor. Adayların bu işlemi 2 Temmuz - 8 Temmuz tarihleri arasında yapması gerekiyor. Verilen süre 8 Temmuz saat 16.00'da doluyor.

DGS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME SAYFASI

BİLGİLERDE EKSİKLİK YA DA HATA VARSA NE YAPMANIZ GEREKİYOR?



Eğitim bilgileri güncelleme sayfasında size ait bilgilerde eksiklik veya hata olduğunu düşünüyorsanız öncelikle okuduğunuz yükseköğretim kurumuna başvurmanız gerekiyor. Kurumun, YÖKSİS'te size ait olan bilgileri düzeltikten sonra 8 Temmuz saat 16.00'ya güncelleme yapabilirsiniz.

Eğer bilgileriniz YÖKSİS'e eklenmeyecek durumda ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor. Bu işlem sonrasında yukarıdaki bağlantıdan güncelleme yapabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.