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DGS ek tercih puanları 2019 - ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

ÖSYM, DGS ek tercih başvurularını 1 Ekim'de almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sonrasında boş kalan kontenjanlar, ek tercih taban puanları, yayınlanan DGS ek tercih kılavuzu ile birlikte öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır, ek tercih ücreti ne kadar, ek tercih ücreti ödeme nasıl yapılıyor?

04.10.2019 09:34DGS ek tercih puanları 2019 - ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

ÖSYM, 2019 DGS ek tercih başvuru ekranını öğrencilere 1 Ekim açtı. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucuna göre lisans programını kazanamayan adaylar DGS ek tercih dönemini bekliyordu. 1-7 Ekim arasında yapılacak DGS ek tercih başvuruları için ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda ek tercih ücreti, ek tercih puanları, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları yer alıyor.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, aşağıda bağlantıdan ulaşacağınız ÖSYM DGS ek tercih başvuru ekranından bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

2019 DGS EK TERCİH EKRANI

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NASIL , NEREYE ÖDENECEK?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.


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