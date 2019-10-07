2019 DGS ek tercih başvurusu sona eriyor! DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih başvurusu için verilen süre bugün doluyor. 1 Ekim'den başlayan 2019 DGS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Tercih başvurularının sona ermesi sonrasında adaylar, DGS tercih sonuçları için beklemeye başlayacaklar. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, aşağıda bağlantıdan ulaşacağınız ÖSYM DGS ek tercih başvuru ekranından bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-8 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2019 DGS EK TERCİH EKRANI

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylara, sonuç belgesi gönderilmeyecek olan DGS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçları için belirlenen kesin bir tarih yok. Yaklaşık 7-10 gün içerinde açıklanması bekleniyor.

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NASIL , NEREYE ÖDENECEK?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.