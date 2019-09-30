DGS ek tercihleri başladı! 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu

Meslek yüksekokulu ve Açık Öğretim mezunları öğrenciler, lisans programına geçmek için DGS ek tercih dönemini bekliyorlardı. ÖSYM'den bu öğrencilere müjdeli haber geldi. ilk yerleştirme sonuçlarına göre 30 bin boş kontenjanın kaldığı DGS ek tercihleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. DGS ek yerleştirme kılavuzu, boş kontenjanlar, tüm tablolar haberimizde.

DGS EK TERCİHLER

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.