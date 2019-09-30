Haberler » Gündem » Haber

DGS ek tercihleri başladı! 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu

DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor merak ediliyordu. Lisans programına geçişi sağlayan Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugünden itibaren alınmaya başladı. Peki, DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30.09.2019 15:51DGS ek tercihleri başladı! 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu

Meslek yüksekokulu ve Açık Öğretim mezunları öğrenciler, lisans programına geçmek için DGS ek tercih dönemini bekliyorlardı. ÖSYM'den bu öğrencilere müjdeli haber geldi. ilk yerleştirme sonuçlarına göre 30 bin boş kontenjanın kaldığı DGS ek tercihleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. DGS ek yerleştirme kılavuzu, boş kontenjanlar, tüm tablolar haberimizde.

DGS EK TERCİHLER

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.


Gündem, Eğitim, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
14:10 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 30 Eylül 2019 Milli Piyango sorgulama
12:21 Mucize Doktor dizisine katılan Survivor Serenay Aktaş kimdir?
11:51 ÖSYM 2020 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS ne zaman?
15:51 DGS ek tercihleri başladı! 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu
10:56 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı: Çakırbeyli ile Meftunlar arasında savaş kızışıyor!
10:43 Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayı nedir?
10:36 Reyting sonuçları 29 Eylül Pazar: Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Elimi Bırakma! Reyting savaşını kim kazandı?