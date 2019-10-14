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DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

14.10.2019 17:30DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler.
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yarından itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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Kaynak: AA

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