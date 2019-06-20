20.06.2019 14:23
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DGS giriş belgeleri erişime açıldı

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanacak 2019-DGS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA
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