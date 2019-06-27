27.06.2019 16:47
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DGS'nin yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak

DGS

Eğitim hayatına lisans programlarında devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Eğitim hayatına lisans programlarında devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Eğitimlerine lisans programlarında devam etmek isteyen öğrenciler için her yıl düzenlenen DGS, bu sene 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybeden, unutan ya da yeniden çıkarmak isteyenler için ise nüfus müdürlükleri açık olacak. Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Çankaya , Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 30.06.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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