DGS sınav yerleri belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor ve Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçişini sağlıyor. Bu yüzden bu programlarda başarılı olan öğrenciler, 2019 DGS için başvurularını yaptılar. 30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için gözler ÖSYM'de. Peki Dikey Geçiş sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

DGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçen sene 21 Temmuz'da yapılan sınav için DGS giriş belgesi 11 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı. Buna göre ÖSYM tarafından 2019 Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesinin 20 Haziran'da yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığı zaman DGS sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS başvuru kılavuzunda ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.