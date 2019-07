DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM'nin Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için verdiği tarih

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 DGS'ye girenler, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş içinde. Binlerce öğrenci, önlisans eğitimlerini lisans programlarına yükseltmek için Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. 30 Haziran'da yapılan sınavın sonrasında adaylar, DGS sonuçları için bekliyorlar. Açıklanan sonuçlara göre adaylar, tercihlerini yapabilecekler.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihleri için takvim henüz belirlenmedi. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmalarıgerekmektedir.