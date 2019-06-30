DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. DGS soruları ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren 10 gün süreyle aşağıdaki linkten T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

DGS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer aldı.