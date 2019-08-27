DGS tercihleri 2019: ÖSYM DGS tercih kılavuzu tablo 2 güncellendi!

ÖSYM, DGS tercih kılavuzunda önemli bir değişikliğe dair duyuru yaptı. 2019 DGS tercihleri yarın sona eriyor. Dün osym.gov.tr'den yapılan duyuruda tablo 2'de yer alan lisans programlarına dair bazı güncelleme yapıldığı açıklandı. Bu değişiklikler DGS tercih kılavuzuna yansıtıldı. ÖSYM, adayların DGS tercihlerinde değişiklik yapmak isteyebileceğini ve bu yüzden kılavuzu bir kez daha gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama...

DGS TERCİH KILAVUZUNDA GÜNCELLEME

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internetadresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.

2019-DGS: Tercih Bilgileri ve Tablolar

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS tercihleri, 21-28 Ağustos tarihleri arasından yapılacak. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak 2019 DGS tercihleri, 28 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik ve şifreniz ile giriş yaparak DGS tercihlerinizi yapabilirsiniz.

DGS TERCİH EKRANI

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları için verilen bir tarih yok. Tercihlerin alınmasından 7-10 gün içinde açıklanıyor. Yani Eylül'ün ilk haftasında sonuçların açıklanması bekleniyor.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLAR

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU VE DGS LİSANS PROGRAMI TABAN PUANLARI

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.