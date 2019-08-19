DGS tercihleri başladı mı? 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Meslek yüksekokulu ve Açıköğretim fakültesi mezunu binlerce öğrenci, DGS tercihlerinin başlamasını merakla bekliyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da yapılmış, sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacakları lisans programını seçmek için DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyorlar. Peki, DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlayacak. 25 Temmuz'da açıklanan DGS sonuçları sonrasında DGS tercihlerinin 15 gün içinde başlaması bekleniyordu. Araya giren Kurban Bayramı nedeniyle uzayan DGS tercih tarihinin ÖSYM tarafından bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı fakat aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

ÖSYM adaylara, 30 adet tercih yapma hakkı tanımıştır.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.