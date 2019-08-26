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DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.

26.08.2019 19:34 DGS tercihleri ile ilgili
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.
Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

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