DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı'nda tercih kılavuzu açıklaması!

Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi mezunu öğrencilerin merakla araştırdığı sorduğu DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu ÖSYM Başkanı tarafından cevaplandırıldı. Sonuçların açıklanmasının üzerinden iki hafta geçti. Dün akşam ÖSYM Başkanı konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri bu hafta başlıyor mu?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS sonuçları belli olmasından sonra öğrenciler, aldıkları puanlara ve taban puanlarına göre uygun olan bölümler için tercihlerini yapacaklar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, öğrencilerin bu merakını giderecek bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu hafta içinde kılavuzun yayınlanacağı ve tercihlerin başlayacağı müjdesini verdi.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS taban puanları 2019 içeren tercih kılavuzu bu hafta erişime açılabilir. Bu arada geçen yılın DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZU

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte alınmaya başlanacak DGS tercihleri, ÖSYM'nin aday işlemleri (AİS) sayfasından yapılacak. ais.osym.gov.tr internet adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması gerekir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Tercih kılavuzunda yer alan iki tablo, adayların tercihlerini yapmasından büyük önem taşımaktadır.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLOSU

Bu tabloların bir tanesi, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenmesine yaramaktadır. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Diğerinde ise tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını yer almaktadır. Burada yer alan koşullara uygun olmayan programlar tercih edilmesi durumunda meydana gelecek sorun adaya ait olacak.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.