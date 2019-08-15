DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS taban puanları 2019 belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sonrasında sıra tercihlerin yapılmasına geldi. Bunun için ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması ve böylece DGS taban puanları 2019 belli olacak. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS sonuçları belli olmasından sonra öğrenciler, aldıkları puanlara ve taban puanlarına göre uygun olan bölümler için tercihlerini yapacaklar. Bu yüzden ÖSYM'den tercih kılavuzu yayımlanması bekleniyor. Normalde sonuçların açıklamasından iki hafta sonra başlayan DGS tercihleri için kılavuzun yayınlanması an meselesi. DGS taban puanları 2019 içeren tercih kılavuzu bu hafta erişime açılabilir. Bu arada geçen yılın DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZU

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte alınmaya başlanacak DGS tercihleri, ÖSYM'nin aday işlemleri (AİS) sayfasından yapılacak. ais.osym.gov.tr internet adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması gerekir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Tercih kılavuzunda yer alan iki tablo, adayların tercihlerini yapmasından büyük önem taşımaktadır.

Bu tablolaların bir tanesi, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenmesine yaramaktadır. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Diğerinde ise tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını yer almaktadır. Burada yer alan koşullara uygun olmayan programlar tercih edilmesi durumunda meydana gelecek sorun adaya ait olacak.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.