Dh Aistanbul - Şiddetli Rüzgar Ağacı Devirdi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:47



29 Kasım 2018 Perşembe 14:47

Sultangazi'de şiddetli rüzgarın bir ağacı devirmesi kameraya yansıdıMalkoçoğlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç iki bölünüp park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Ahmet Aktaş, "Aracımı park ettikten sonra, işyerime geçtim. Daha sonra bir gürültü sesi duydum, dışarı çıktım. İkiye bölünen ağacın aracımın üzerine devrildiğini gördüm" dedi.Görüntü Dökümü:--------Ağacın devrilmesi-Kamyonet sahibinin açıklaması-Detaylan - İstanbul