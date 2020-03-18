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DHA, 750 turistle karantina altındaki oteli görüntüledi

, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 750 turistle birlikte karantina altına alınan Salamis Bay Otel'i görüntüledi.

18.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:16
DHA, 750 turistle karantina altındaki oteli görüntüledi
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 750 turistle birlikte karantina altına alınan Salamis Bay Otel'i görüntüledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otelde; 18 Alman turistte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. DHA kameralarının otel çevresinde çekim yaptığı sırada ateşi çıkan bir Alman turist daha Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salamis Bay Otel'de bugüne kadar 39 kişide koronavirüs testi yapıldı. Testler sonucunda 18 Alman turistte virüs tespit edildi. Hastalar, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

SESSİZLİK HAKİM

Karantina altında tutulan Salamis Otel'de kalan turistler zaman zaman kaldıkları odaların balkonlarına çıkıyor. Ancak, bir zamanlar yüzlerce turistin dolaştığı otel içerisinde ve sahilinde kimse bulunmuyor. Sadece maskeli görevliler ve çalışanlar dolaşıyor. Otelde maskeli çalışanlar, odaların kapılarına kadar servis yapıyor. Turistlerin ihtiyaçları Sivil Savunma ve Kızılay tarafından karşılanıyor. 14 günlük karantina süresini pazar akşamı tamamlayacak olan turistler ise ülkelerine gönderilecek. 

KARANTİNA OLMASAYDI

Oteldeki son durumla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Şu anda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir" dedi. Salamis Otel'den Lefkoşa'ya kaldırılan hastaların da durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Karantina altında kalan turistlerle ilgili açıklama yapan Turizm Bakanı Ünal Üstel ise, karantinanın uzatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, "Son çıkan vakalarla karantinanın doğru bir karar olduğunu görmekteyiz. Karantina olmasaydı, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirdik" dedi. Çağıner, oteldeki tüm turistlerin kontrolden geçirildikten sonra pazartesinden itibaren ülkelerine gönderileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2 tane anons

Otelin genel görüntüleri

Otele ambulans giriş çıkış

Otele yemek getirilmesi

Otelde kalanların balkondaki görüntüleri

Otelde kalanlara servis yapılması 


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karantina, Güncel

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