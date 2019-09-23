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Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı Central Park'ta yürüyüş yaptığı sırada görüntülendi. Çifti görüntüleyen Türk faytoncu, "Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. 'Hoş geldiniz' dedim. Başbaşalardı, etraflarında pek kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

23.09.2019 19:10

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak Central Park'ta yürüyüş yaparken Türk faytoncular tarafından görüntülendi.

FAYTONCULARLA SOHBET ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, dün sabah saatlerinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Dün sabah erken saatlerde konakladıkları The Peninsula otelden yürüyerek çıkan Albayrak ailesini yürüyüş sırasında Central Park'ın simgesi olan Türk faytoncular görüntüledi. Bakan Albayrak, Türk faytoncularla sohbet etti. 18 yıldır New York'ta bulunan Türk faytoncu Nurettin Kırbıyık, New York'a gelen Türk devlet büyüklerinin de daha önceleri Central Park'ı ziyaret ettiğini söyledi.

"DAHA ÖNCE BEN GEZDİRMİŞTİM"

Kırbıyık, Albayrak ailesiyle karşılaştığını belirterek, "Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. 'Hoş geldiniz' dedim. Başbaşalardı, etraflarında pek kimse yoktu. İnsanların gayet mutlu normal yürüyebileceği bir ortam. Hatta arkadaşlardan biri, Bakan Albayrak' a 'Sizi faytonla gezdirelim' demiş, Bakan Albayrak' da 'biraz yürüyelim, yorulalım, bineriz' demiş. İlk geldiklerinde 2004 ya da 2005'te ben kendilerini gezdirmiştim zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Hanım, damadı ve kızını gezdirmiştim. Beni tanıyabildi mi bilmiyorum; ama ben 'hoş geldiniz' dedim. Dün bütün arkadaşlar görmüşler, 3-4 saatlik bir gezi yaptılar Central Park'ta." dedi.

Türk faytoncu Nurettin Kırbıyık
Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi

Central Park, New York, DHA, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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