Dha Ankara - 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 11 üniversiteye yeni rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın imzaladığı karar ile 11 üniversiteye yeni rektör atandı. Atama kararlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı kaydedildi. Rektör
ataması yapılan üniversiteler şöyle: Bursa
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir
, Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya
, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik
, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kadir Has Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem
Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kafkas Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mersin Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu
, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin
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Haber: ANKARA,
Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Rektör