Dha Ankara - Ankara'da 'Change' Operasyonu 5 Gözaltı

ANKARA'da, yurt dışından Türkiye
'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak sattığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Polis
, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ele geçirilen arabalardan görüntü
Evlere yapılan baskından görüntü
Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
Genel detay
Haber: Fatih
POYRAZ/ ANKARA,
*Görüntü geçildi
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA