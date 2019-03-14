Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (3)

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK Ankara
'nın Sincan
ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrollü olarak sağlanıyor.
Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------- Sabah
saatlerinde yapılan çalışmalardan görüntü
Kazanın meydana geldiği alanda kontrollü şekilde geçen trenlerden görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ ANKARA,
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Polis, Sincan, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA