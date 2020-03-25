DHA ANKARA Bakan Gül: Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de kabul edilen kanunla, yargılamalara ilişkin bütün sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA