DHA ANKARA - BEYPAZARI'NDA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, etkisini şehrin batı kesimlerinde artırdı. Beypazarı ilçesinde de akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Ayvaşık Mahallesi'ndeki bazı binaların bodrum ve giriş katlarını ise su bastı.

Öte yandan, sağanak Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri, yağıştan olumsuz etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sel sularından görüntü

Haber: Caner ÜNVER - Hasan POLAT/ BEYPAZARI(Ankara),

(görüntü geçildi)

Kaynak: DHA