DHA ANKARA - Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl'de, böylece son 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Haber: ANKARA,