DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail
'in Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan verdiği mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye
, Suriye
'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir."
'İŞGAL POLİTİKASINA DESTEK VERMEK VE ÇATIŞMALARI DERİNLEŞTİRMEK DEMEKTİR'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "ABD yönetiminin Filistin
topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" mesajını paylaştı.
Haber: Selen YALAZ/ ANKARA,
Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Donald Trump, Golan Tepeleri, Güncel
Kaynak: DHA