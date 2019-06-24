24.06.2019 00:57
Haberler » Güncel » Haber

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Etiyopya 'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa 'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye 'nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya'ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."
Haber:  Gökhan CEYLAN/ ANKARA,


Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı , Etiyopya , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
02:02 KARAMAN Polis aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 5 kişi yaralandı
01:56 Gürcistan'da protestolar devam ediyor
01:43 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı
01:38 Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı
01:38 İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı
01:37 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
01:36 Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü