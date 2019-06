RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, " Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok. Bazı taahhütler sunduk, yerine getireceğiz. Her 2 ülkenin uzmanlarının da çok külfetli çalışması gerekecek" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, 12 Haziran Rusya Günü kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenledi. Rus Büyükelçiliği'nde gerçekleşen programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı. Programda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Erkhov, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alım sürecine ilişkin konuşan Erkhov, "Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yoktur. Bazı taahhütler sunduk, yerine getireceğiz, değişiklik yok. Her 2 ülkenin uzmanlarının çok külfetli çalışması gerekecek. Detaylar benim için de soru işareti, bilmiyorum. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecek, hepsi ihtimaller dahilinde" dedi.

Erkhov, F-35 programı ile ilgili soru üzerine, "ABD adına konuşamam, altını çizerek söylüyorum Rusya sorumluklarını yerine getirecek" dedi.

'VİZE SERBESTİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin ve Rusya arasında uygulanması planlanan vize serbestisi hakkında konuşan Erkhov, "Çalışmalar devam ediyor. Türk meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz. Çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözümlenmesini beklemek çok iyimser olur" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in irtibat kanalının sürekli olarak çalıştığını belirten Erkhov, "Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerle ve uluslararası platformda sürekli bir araya gelmektedirler" diye konuştu.

