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Dha ankara - selfie çekmek istediği tüfekle hayatını kaybetti

ANKARA'da arkadaşlarıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B. (18), selfie çekmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

25.08.2019 04:18 Dha ankara - selfie çekmek istediği tüfekle hayatını kaybetti

ANKARA'da arkadaşlarıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B. (18), selfie çekmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 911. Cadde'de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 3 arkadaşıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B., arkadaşına ait pompalı tüfeği eline alarak selfie çekmek istedi. Ali Emir B., pompalı tüfeğin aniden ateş alması sonucu başından vuruldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ali Emir B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alarak adrese gelen Ali Emir B.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Olay anında evde bulunan Ali Emir B.'nin 3 arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ali Emir B.'nin ölümüne neden olan pompalı tüfeği incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Polis ekiplerinin çalışması
Evdeki kişilerin gözaltına alınması
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



Ali Emir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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