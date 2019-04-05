05 Nisan 2019, 02:23
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Dha Ankara - Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)

Dha Ankara - Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)

KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı.

KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı. Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 02.00'de YSK'dan ayrılan Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sadi Güven'in çıkışı

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA, YSK Başkanı, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Kaynak: DHA