Dha: Bebek Arabasından Düşmek Üzere Olan Kızını Böyle Yakaladı

ADANA'da market işleten Mehmet Ali Durmuş
(30), bebek arabasında ayağa kalkan 10 aylık kızı Embia'yı yere baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Seyhan
ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altında market işleten 2 çoçuk babası Mehmet Ali Durmuş, bebek arabasındaki kızı Embia'nın ayağa kalktığını fark etti. Refleks gösteren Durmuş, Embia'yı baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüleri izleyince yaptığı harekete kendisinin bile inanamadığını belirten Durmuş, "Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Allah korusun, kızıma o an bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Anne
Sinem Durmuş (24) ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kendisi kahraman baba oldu. Görüntüleri izleyen herkes bizi arıyor. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bebeğin arabasından sarkması
Babanın bebeği kurtarma anı
Bebeğin annesinin kucağında görüntüsü
Ane ve babası ile görüntüsü
Babanın bebeği öpmesi
Bebekten detaylar
Babanın konuşması
Detaylar
Baba ile röp.
Anne ile röp.
Bebeğin bebek arabasında görüntüsü
Erkek kardeşi ile görüntüsü
Genel görüntüler
SÜRE: 02'57" BOYUT: 326 MB
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,
Ali Durmuş,Bebek
15 Kasım 2018 Perşembe 12:53