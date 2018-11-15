Dha: Bursa' da Tarihi Ahşap Evde Yangın Çıktı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:55



15 Kasım 2018 Perşembe 10:55

DHA: BURSA' DA TARİHİ AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTIursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyorAlınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyorGÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYORBURSA/DHA