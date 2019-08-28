DHA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelediği Su-57'yi görüntüledi

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında incelediği Su-57 savaş uçağını DHA yakından görüntüledi.

Dünkü açılış töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmıştı.

DHA ekibi, fuarda sergilenen Su-57 savaş uçağını yakından görüntüledi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. Uçak saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip. Su-57, 5,8 saat uçuyor, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

ŞUGAYEV TÜRKİYE İLE OLASI SU-57 TEDARİKİNİ GÖRÜŞECEĞİZ

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini açıklamıştı. Şugayev Gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğiz. Elbette S-400'e değineceğiz, Su-35 konusunda daha ileri bir aşamaya nasıl geçeceğiz ve olası Su-57 tedariki konusunu görüşeceğiz demişti.

Kaynak: DHA