20.06.2019 17:29
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DHA DIŞ- 10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı

DHA DIŞ- 10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı

ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.

ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.
Ailesi de dağcı olan Selah Schneiter, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı. Schneiter'in, El Capitan'a tırmanan en genç kişi olduğu belirtilirken, küçük kızın yürümeyi öğrendikten hemen sonra dağcılık eğitimlerine başladığı ifade edildi. Tırmanış boyunca küçük kızın babasının yanında olduğu, tırmanışın planlanmasının ise yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Selah Schneiter'in tırmanma anı
-Schneiter'in zirveye ulaşma anı


- Ayaz
Kaynak: DHA
Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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